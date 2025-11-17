DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
151,45 EUR -0,95 EUR -0,62 %
STU
139,80 CHF -1,75 CHF -1,24 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,47 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Neutral

13:26 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
151,45 EUR -0,95 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
138,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
139,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
139,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,05 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

13:26 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.11.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Swiss Re Halten DZ BANK
14.11.25 Swiss Re Buy UBS AG
14.11.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Swiss Re-Investmentbeispiel SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 3 Jahren eingebracht SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagnachmittag Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen