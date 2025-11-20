Handel in Zürich: SLI liegt am Donnerstagmittag im Plus
Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,37 Prozent fester bei 2.027,72 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,905 Prozent stärker bei 2.038,60 Punkten, nach 2.020,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2.026,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.042,07 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,21 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 2.039,28 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 2.023,28 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 1.903,08 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 6,12 Prozent auf 343,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 55,82 CHF), Logitech (+ 1,94 Prozent auf 88,30 CHF), Temenos (+ 1,62 Prozent auf 71,95 CHF) und Richemont (+ 1,45 Prozent auf 163,95 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-1,89 Prozent auf 23,82 CHF), Lindt (-1,33 Prozent auf 11.880,00 CHF), Swatch (I) (-1,14 Prozent auf 165,40 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.383.798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ABB (Asea Brown Boveri) News
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen