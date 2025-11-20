Handel in Zürich: SLI liegt am Donnerstagmittag im Plus

SLI aktuell

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,37 Prozent fester bei 2.027,72 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,905 Prozent stärker bei 2.038,60 Punkten, nach 2.020,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2.026,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.042,07 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,21 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 2.039,28 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 2.023,28 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 1.903,08 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 6,12 Prozent auf 343,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 55,82 CHF), Logitech (+ 1,94 Prozent auf 88,30 CHF), Temenos (+ 1,62 Prozent auf 71,95 CHF) und Richemont (+ 1,45 Prozent auf 163,95 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-1,89 Prozent auf 23,82 CHF), Lindt (-1,33 Prozent auf 11.880,00 CHF), Swatch (I) (-1,14 Prozent auf 165,40 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.383.798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net