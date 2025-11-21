DAX23.116 -0,7%Est505.518 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Freitagvormittag fester

21.11.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 313,60 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
314,90 CHF 3,10 CHF 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 313,60 CHF nach oben. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 313,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 313,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 219.283 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. 0,06 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 26,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,57 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,72 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

