Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Roche im Blick

Die Aktie von Roche hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 310,50 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 310,50 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 313,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 309,70 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 311,70 CHF. Zuletzt wechselten 366.115 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 33,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 280,57 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

