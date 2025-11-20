DAX23.506 +1,5%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.136 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Profil
Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

20.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Roche hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 310,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
311,80 CHF 1,60 CHF 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 310,50 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 313,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 309,70 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 311,70 CHF. Zuletzt wechselten 366.115 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 33,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 280,57 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

