Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 310,80 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 310,80 CHF nach oben. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 313,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 213.990 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 CHF je Roche-Aktie an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

