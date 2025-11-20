Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 310,80 CHF.
Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 310,80 CHF nach oben. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 313,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 213.990 Roche-Aktien umgesetzt.
Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,39 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 CHF je Roche-Aktie an.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
