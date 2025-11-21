DAX23.011 -1,2%Est505.490 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl62,05 -1,8%Gold4.045 -0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'

21.11.25 10:34 Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
09:06CTS Eventim BuyUBS AG
09:06CTS Eventim OutperformBernstein Research
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
09:06CTS Eventim BuyUBS AG
09:06CTS Eventim OutperformBernstein Research
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

