ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
