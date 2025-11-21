DAX23.027 -1,1%Est505.494 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1520 -0,1%Öl62,16 -1,6%Gold4.040 -0,9%
ROUNDUP: CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu

21.11.25 10:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
82,00 EUR 6,65 EUR 8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal trotz einer konjunkturell schwierigen Lage mehr umgesetzt und verdient. Weil sich sowohl das Ticketing-Geschäft als auch die eigenen Live-Veranstaltungen besser entwickelten, hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg am Jahresziel eines moderaten Umsatz- und Ergebniswachstums fest. Nach dem ersten Halbjahr und einem schwachen zweiten Quartal hatten die Jahresziele noch gewackelt. Die Anleger reagierten am Freitag trotz einer insgesamt schlechten Börsenstimmung erleichtert auf die Resultate vom Vorabend, der Aktienkurs zog deutlich an.

Das im MDAX gelistete Papier gewann nach dem Handelsstart zeitweise mehr als zwölf Prozent. Zuletzt lag es mit 8,2 Prozent im Plus bei 81,95 Euro. Am Vortag hatte sein Kurs fünf Prozent nachgegeben. Mit dem Kursgewinn vom Morgen wurde sie wieder etwa so teuer gehandelt wie zum vergangenen Jahreswechsel.

Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb UBS-Analyst Olivier Calvet. Er hob seine Schätzungen für dieses Ergebnis an. Aus Sicht von Annick Maas von Bernstein Research sorgte das dritte Quartal für Erleichterung. Die Expertin verwies auf die jüngsten Kursverluste und das schwache zweite Quartal. Für Baader-Bank-Fachmann Alexandre Desprez lieferte das Zahlenwerk mehr, als das Management versprochen hatte.

Der Überschuss legte im Jahresvergleich von 56,2 auf 59,8 Millionen Euro zu, wie CTS Eventim bereits am Donnerstagabend in München mitteilte. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro. Beide Segmente wiesen laut Unternehmen ein robustes Wachstum auf.

Das Segment Ticketing habe seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt, obwohl das Vorjahresquartal durch nicht wiederkehrende Umsätze, darunter aus den Olympischen Spielen Paris 2024, zusätzlich begünstigt gewesen sei, hieß es weiter. Im Segment Live Entertainment verbesserte sich die Profitabilität deutlich und der Umsatz legte zu.

Insgesamt stieg das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im Konzern um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die Profitabilität verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent./men/jha/stw/mis

