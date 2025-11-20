DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.216 +0,0%Top 10 Crypto 11,02 -9,1%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 73.796 -1,8%Euro 1,1544 +0,1%Öl 62,39 -1,3%Gold 4.036 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
76,95 EUR -1,10 EUR -1,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
76,95 EUR -1,10 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag. Zudem sollte die Berufung des neuen Finanzchefs die Anleger beruhigen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,25 €		 Abst. Kursziel*:
49,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,15%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

Dow Jones Ziele stehen CTS Eventim-Aktie dennoch tiefer: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente CTS Eventim-Aktie dennoch tiefer: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
dpa-afx Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitables Wachstum im 3. Quartal
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
Dow Jones CTS Eventim-Aktie unter Druck: Lufthansa-Experte wird neuer CFO
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach
dpa-afx CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen