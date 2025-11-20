CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag. Zudem sollte die Berufung des neuen Finanzchefs die Anleger beruhigen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,25 €
|Abst. Kursziel*:
49,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,15%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
