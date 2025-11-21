DAX22.993 -1,2%Est505.486 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.742 -4,5%Euro1,1520 -0,1%Öl62,00 -1,9%Gold4.034 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus

21.11.25 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
82,00 EUR 6,65 EUR 8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat die Sorgen vieler Anleger in puncto Jahresziele weggewischt. Das Unternehmen überraschte positiv mit aktuellen Quartalszahlen und bestätigte den Jahresausblick, der nach einem schwachen zweiten Quartal noch gewackelt hatte. Im dritten Quartal trotzte Eventim der konjunkturell schwierigen Lage.

Wer­bung

Die Papiere sprangen daraufhin in der Spitze um mehr als zwölf Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte September. Am Vortag waren sie noch auf ein Tief seit August 2024 abgesackt, konnten mit ihrer kräftigen Erholung nun aber ihre Jahresbilanz ausgleichen. Sie werden in etwa wieder so teuer gehandelt wie zum vergangenen Jahreswechsel.

Am späten Vormittag standen die Aktien noch mit 8,1 Prozent im Plus bei 81,90 Euro. So waren sie nicht nur Spitzenreiter im MDAX der mittelgroßen Unternehmen, vor allem hellte sich auch das Chartbild deutlich auf: Der Kurs kletterte zurück über die 21- sowie die 50-Tage-Linie, welche Anlegern als Indikatoren für den kurz- bis mittelfristigen Trend dienen.

Aus Sicht von Annick Maas von Bernstein Research sorgte das dritte Quartal für Erleichterung. Die Expertin verwies auf die jüngsten Kursverluste und das schwache zweite Quartal. Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank wertet den bestätigten Jahresausblick positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien.

Wer­bung

Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb UBS-Analyst Olivier Calvet. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Calvet schraubte seine Schätzungen für dieses Ergebnis nach oben. Auch Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass die operative Ergebnismarge im Live-Entertainment-Geschäft nach dem enttäuschenden Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege.

Aber auch im Tickethandel habe Eventim margenseitig die Erwartungen übertroffen, stellte Barclays-Analyst Bernd Klanten fest. Dies sei eine willkommene Beruhigung. Insgesamt seien die Aktien zuletzt für "kurzfristigen Lärm" zu hart abgestraft worden - und daher mittlerweile attraktiv bewertet.

Bereits vor den Quartalszahlen hatte CTS Eventim am Vortag mitgeteilt, dass ein neuer Finanzchef gefunden wurde. William Willms soll zum neuen Jahr nahtlos die Nachfolge von Holger Hohrein antreten. Auch diese Berufung sollte die Anleger beruhigen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan./niw/tih/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
11:31CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
09:06CTS Eventim BuyUBS AG
09:06CTS Eventim OutperformBernstein Research
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:31CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
09:06CTS Eventim BuyUBS AG
09:06CTS Eventim OutperformBernstein Research
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen