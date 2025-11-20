CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,00 €
|Abst. Kursziel*:
35,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
82,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,98%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK