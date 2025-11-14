Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Autozulieferer seine aktualisierten mittelfristigen Finanzziele vorgestellt und den Ausblick sowie die Definition für den freien Barmittelzufluss an den Branchenstandard angepasst, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf den ersten Blick liege die Mitte der Zielspannen für 2028 über den Konsensschätzungen und beinhalte Aufwärtspotenzial für diese. Doch die Erreichung dieser Ziele scheine von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung 2027/28 nach der für 2026 erwarteten Stagnation abzuhängen, was sie aggressiv erscheinen lasse. Hier bleibe abzuwarten, ob die Franzosen den Worten Taten folgen ließen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,32 €
|Abst. Kursziel*:
16,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.