SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
10,22 EUR -1,07 EUR -9,44 %
STU
10,24 EUR -0,61 EUR -5,62 %
GVIE
Marktkap. 2,94 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

Deutsche Bank AG

Valeo SA Hold

11:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
10,22 EUR -1,07 EUR -9,44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Autozulieferer seine aktualisierten mittelfristigen Finanzziele vorgestellt und den Ausblick sowie die Definition für den freien Barmittelzufluss an den Branchenstandard angepasst, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf den ersten Blick liege die Mitte der Zielspannen für 2028 über den Konsensschätzungen und beinhalte Aufwärtspotenzial für diese. Doch die Erreichung dieser Ziele scheine von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung 2027/28 nach der für 2026 erwarteten Stagnation abzuhängen, was sie aggressiv erscheinen lasse. Hier bleibe abzuwarten, ob die Franzosen den Worten Taten folgen ließen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,32 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

11:51 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
11:46 Valeo SA Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo SA Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

