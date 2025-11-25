DAX23.255 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,19 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Experte skeptisch

Valeo-Aktie reagiert mit Verlusten auf Abstufung durch Bernstein

25.11.25 11:02 Uhr
Valeo-Aktie enttäuscht nach Rally - Bernstein degradiert Titel von Outperform zu Market-Perform | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
10,38 EUR -0,35 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht.

Die Valeo-Aktie verliert in Paris zeitweise 1,17 Prozent auf 10,55 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

