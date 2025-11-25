Valeo-Aktie reagiert mit Verlusten auf Abstufung durch Bernstein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen.
Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht.
Die Valeo-Aktie verliert in Paris zeitweise 1,17 Prozent auf 10,55 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.11.2025
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.2025
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2023
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.2023
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.2023
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.2023
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.2023
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
