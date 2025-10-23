Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,48 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,76 €
|Abst. Kursziel*:
104,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
103,42%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|08:26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
