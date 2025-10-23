DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Valeo SA Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,76 €		 Abst. Kursziel*:
104,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,42%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

