Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,71 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei Gesprächen habe die Führung des Autozulieferers die Jahresziele trotz des volatilen Produktionsumfelds bestätigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Schwächesignale für das US-Geschäft im Schlussquartal sehe Valeo als temporäres und nicht als strukturelles Problem./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,05 €
|Abst. Kursziel*:
99,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
11,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
98,74%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
