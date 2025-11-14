Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,35 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,44 €
|Abst. Kursziel*:
8,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|15:41
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.