DAX 23.680 -0,5%ESt50 5.361 +0,0%Top 10 Crypto 15,75 -0,3%Dow 45.575 +0,1%Nas 21.840 +0,2%Bitcoin 95.750 +0,5%Euro 1,1729 -0,3%Öl 67,08 +1,3%Gold 3.649 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen stabil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
10,57 EUR +0,26 EUR +2,52 %
STU
10,41 EUR +0,01 EUR +0,05 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,52 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

JP Morgan Chase & Co.

Valeo SA Overweight

15:56 Uhr
Valeo SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
10,57 EUR 0,26 EUR 2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,41 €		 Abst. Kursziel*:
111,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,23%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

15:56 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Valeo SA Neutral UBS AG
25.07.25 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
25.07.25 Valeo SA Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
dpa-afx Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
finanzen.net MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Puma Biotech (PBYI) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Matthias Baeumer, buy
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen