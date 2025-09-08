JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih

