Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,41 €
|Abst. Kursziel*:
111,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
108,23%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|15:56
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|15:56
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|15:56
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|07.07.25
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital