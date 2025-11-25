DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.953 +0,4%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,29 -1,7%Gold4.150 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen? DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu

25.11.25 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.464,6 PKT 225,5 PKT 0,97%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein womöglich näher rückendes Kriegsende in der Ukraine hat am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Der Leitindex DAX, der bereits gut in die Woche gestartet war, legte um weitere 0,97 Prozent auf 23.464,63 Punkte zu.

Wer­bung

Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Mehrere US-Medien berichteten zudem unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine auf Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen.

Die Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine habe am Mittag für einen "kleinen Freudensprung" des Dax gesorgt, schrieb Strategin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Offen sei aber die Frage, welchem Plan Kiew zugestimmt haben soll, denn der ursprüngliche Plan der USA sei von den Europäern abgelehnt und daraufhin von den Vereinigten Staaten angepasst worden. Dieser Vorschlag wiederum stoße auf Ablehnung in Moskau, "was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht", so Romar.

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 1,39 Prozent auf 29.015,89 Punkte hoch. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent./bek/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:32DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
18:00Champions League Soccer: Livestream Man City vs. Bayer Leverkusen From Anywhere
17:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
17:52ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:45Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:39"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
17:35Air Canada schickt Airbus A321XLR an den BER
17:05Signa, René Benko, Anahita Thoms, Volkswagen, Amazon, Private Equity, ABN Amro - das war Dienstag, 25.11.2025
mehr