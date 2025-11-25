DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.953 +0,4%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,29 -1,7%Gold4.150 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen? DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz von Geopolitik gestützt

25.11.25 17:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
40,69 CHF 1,99 CHF 5,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EFG International AG
17,94 CHF 0,80 CHF 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
155,30 CHF 5,60 CHF 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
74,58 CHF 2,32 CHF 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medmix
9,63 CHF 0,93 CHF 10,69%
Charts|News|Analysen
Novartis AG
104,58 CHF 1,58 CHF 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
96,84 CHF -1,86 CHF -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag deutlich zugelegt - gestützt von stark gesunkenen Ölpreisen. Anleger hofften auf ein Kriegsende in der Ukraine, wodurch die Ölpreise ins Rutschen gerieten. Aber auch die Aussicht auf eine weitere US-Zinssenkung im Dezember sorgte für anhaltend gute Laune. Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco befürwortete eine Zinssenkung im Dezember und stieß damit ins gleiche Horn wie andere US-Notenbanker. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.772 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,76 (zuvor: 82,72) Millionen Aktien.

Wer­bung

Mit der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine geriet ein möglicher Wiederaufbau des von Russland schwer getroffenen Landes in den Fokus - Bauwerte legten daher in Europa zu. In der Schweiz kletterten Amrize um 5,1 Prozent - Holcim um 3,2 Prozent. Novartis meldete positive Studienergebnisse und eine Zulassung in den USA. Der Kurs des Pharmakonzerns legte um 1,5 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten kletterten Galderma um 3,7 Prozent, die UBS hatte die Hautpflegetitel auf "Kaufen" hochgestuft. Straumann (-1,9%) hatte neue Mittelfristziele bekannt gegeben, die allerdings den Markterwartungen entsprachen. EFG International stiegen nach positiven Geschäftszahlen und einer optimistischen Prognose um 4,7 Prozent. Stifel startet Medmix (+10,7%) mit "Kaufen".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
21.11.2025Novartis NeutralUBS AG
21.11.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
21.11.2025Novartis OutperformBernstein Research
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025Novartis OutperformBernstein Research
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Novartis NeutralUBS AG
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen