NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser kappte am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2026 etwas aufgrund der Avidity-Übernahme und der Generika-Konkurrenz für Entresto. Die Markterwartungen an 2026 sieht er aber gut untermauert. Ab 2027 hob er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Schweizer dann um bis 12 Prozent an./rob/ag/gl

