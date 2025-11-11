DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
112,05 EUR -0,25 EUR -0,22 %
STU
104,00 CHF +0,77 CHF +0,75 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 209,14 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

08:01 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
112,05 EUR -0,25 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser kappte am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2026 etwas aufgrund der Avidity-Übernahme und der Generika-Konkurrenz für Entresto. Die Markterwartungen an 2026 sieht er aber gut untermauert. Ab 2027 hob er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Schweizer dann um bis 12 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:01 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Novartis Neutral UBS AG
31.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Novartis Kaufen DZ BANK
29.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Analysteneinschätzungen Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag stärker
dpa-afx Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Dienstagmittag positiv
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis legt am Dienstagvormittag zu
finanzen.net Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start stärker
Dow Jones Press Release: Novartis opens new radioligand therapy manufacturing facility in California as part of $23B US expansion plan
Zacks Curious about Alcon (ALC) Q3 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
Dow Jones Press Release: New Novartis data at ASN Kidney -2-
Dow Jones Press Release: New Novartis data at ASN Kidney Week and AHA Scientific Sessions demonstrate momentum of broad CRM portfolio and pipeline
Dow Jones Press Release: Novartis ianalumab first drug to -2-
Dow Jones Press Release: Novartis ianalumab first drug to reduce disease activity and patient burden in Sjögren's disease Phase III trials
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG?
Zacks Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen