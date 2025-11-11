Novartis Aktie
Marktkap. 209,14 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser kappte am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2026 etwas aufgrund der Avidity-Übernahme und der Generika-Konkurrenz für Entresto. Die Markterwartungen an 2026 sieht er aber gut untermauert. Ab 2027 hob er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Schweizer dann um bis 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
104,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|08:01
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.