ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 102 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Montagabend einen Blick auf die mittelfristigen Konzernziele und die Umsatzerwartungen an einzelne Medikamente, die im Rahmen der Meet-Management-Veranstaltung Mitte November in London aktualisiert werden könnten. Zudem passte er sein Bewertungsmodell an die Übernahme von Avidity Bioscience an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
102,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
99,81 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
100,16 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,84%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
