UBS AG

Novartis Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 102 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Montagabend einen Blick auf die mittelfristigen Konzernziele und die Umsatzerwartungen an einzelne Medikamente, die im Rahmen der Meet-Management-Veranstaltung Mitte November in London aktualisiert werden könnten. Zudem passte er sein Bewertungsmodell an die Übernahme von Avidity Bioscience an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

