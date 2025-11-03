DAX 23.785 -1,4%ESt50 5.613 -1,2%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,19 -0,1%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.889 -1,7%Euro 1,1492 -0,3%Öl 64,09 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Novartis Aktie

106,80 EUR -0,85 EUR -0,79 %
STU
100,16 CHF +0,66 CHF +0,66 %
SWX
Marktkap. 202,38 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

12:31 Uhr
Novartis Neutral
Novartis AG
Novartis AG
106,80 EUR -0,85 EUR -0,79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 102 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Montagabend einen Blick auf die mittelfristigen Konzernziele und die Umsatzerwartungen an einzelne Medikamente, die im Rahmen der Meet-Management-Veranstaltung Mitte November in London aktualisiert werden könnten. Zudem passte er sein Bewertungsmodell an die Übernahme von Avidity Bioscience an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
99,81 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
100,16 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,84%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:31 Novartis Neutral UBS AG
31.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Novartis Kaufen DZ BANK
29.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

