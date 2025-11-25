Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Plus

Kurs der Novartis

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 104,70 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 104,70 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,12 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,76 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.278.230 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,54 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 101,38 CHF.

Am 28.10.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

