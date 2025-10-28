DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
106,00 EUR -1,00 EUR -0,93 %
STU
97,86 CHF -1,01 CHF -1,02 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 202,72 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

13:11 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
106,00 EUR -1,00 EUR -0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Bericht des Pharmakonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,83 CHF		 Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,86 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:31 Novartis Neutral UBS AG
08:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Ausblick bestätigt Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum
Dow Jones Aktien Schweiz schwach - Novartis nach Quartalszahlen sehr schwach
finanzen.net SIX-Handel SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel: SMI präsentiert sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SPI präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge
Zacks Novartis Lags Q3 Earnings, Announces $12B Avidity Biosciences Acquisition
Dow Jones Press Release: Novartis completes acquisition of Tourmaline Bio
Zacks Compared to Estimates, Novartis (NVS) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Benzinga Novartis Maintains Outlook Even As Generics Bite Into Profits
Business Times Novartis Q3 operating income up 6% on new drug sales
Dow Jones Press Release: Novartis announces expiration of Tourmaline Bio tender offer
Dow Jones Press Release: Novartis delivers solid sales and -3-
Dow Jones Press Release: Novartis delivers solid sales and core operating income growth with strong pipeline progress in Q3; reaffirms FY 2025 guidance
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen