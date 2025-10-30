DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch
Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen
Novartis Aktie

107,00 EUR +1,35 EUR +1,28 %
STU
99,22 CHF +0,34 CHF +0,34 %
SWX
Marktkap. 202,17 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:26 Uhr
Novartis Buy
Novartis AG
107,00 EUR 1,35 EUR 1,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Quartalszahlen des Pharmakonzerns seien am Markt auf ein negatives Echo gestoßen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er verwies auf die Botschaften von Novartis in einer Telefonkonferenz, aus denen sich ableiten lasse, dass erst in einem Jahr wieder mit erfreulicheren Quartalszahlen zu rechnen sei./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,15 CHF		 Abst. Kursziel*:
21,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,22 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
20,94%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Novartis Kaufen DZ BANK
29.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Novartis Neutral UBS AG
29.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Novartis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI mit Abgaben
Dow Jones Press Release: Novartis ianalumab first drug to -2-
Dow Jones Press Release: Novartis ianalumab first drug to reduce disease activity and patient burden in Sjögren's disease Phase III trials
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG?
Zacks Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Novartis Lags Q3 Earnings, Announces $12B Avidity Biosciences Acquisition
Dow Jones Press Release: Novartis completes acquisition of Tourmaline Bio
Zacks Compared to Estimates, Novartis (NVS) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Benzinga Novartis Maintains Outlook Even As Generics Bite Into Profits
