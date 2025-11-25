Novartis-Aktie gewinnt: Pharmariese baut 550 Stellen in Stein ab
Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein AG.
Werte in diesem Artikel
BASEL (dpa-AFX) - Denn die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 eingestellt. Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis am Dienstag mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.
Um eine wettbewerbsfähige Produktion in der Schweiz aufrechtzuerhalten, müssen sich Novartis darauf fokussieren, in innovative Herstelltechnologien und einen hohen Grad an Automatisierung zu investieren, hieß es weiter. Alle Schritte stehen unter Konsultationsvorbehalt; das Unternehmen stelle Unterstützungsangebote und einen verlängerten Sozialplan bereit.
Gleichzeitig investiert Novartis an seinem Standort Schweizerhalle BL 80 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Produktion von sogenannten siRNA, also sehr kleiner RNA-Moleküle. Hier werde der Konzern bis Ende 2028 rund 80 neue Vollzeitstellen schaffen.
Die Novartis-Aktie gewinnt an der Börse in der Schweiz zeitweise 0,43 Prozent auf 103,44 CHF.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Novartis News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen