Einschnitte

Novartis-Aktie gewinnt: Pharmariese baut 550 Stellen in Stein ab

25.11.25 11:00 Uhr
Novartis streicht 550 Jobs in Stein - Standort massiv umgebaut - Aktie höher | finanzen.net

Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
103,66 CHF 0,66 CHF 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BASEL (dpa-AFX) - Denn die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 eingestellt. Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis am Dienstag mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.

Um eine wettbewerbsfähige Produktion in der Schweiz aufrechtzuerhalten, müssen sich Novartis darauf fokussieren, in innovative Herstelltechnologien und einen hohen Grad an Automatisierung zu investieren, hieß es weiter. Alle Schritte stehen unter Konsultationsvorbehalt; das Unternehmen stelle Unterstützungsangebote und einen verlängerten Sozialplan bereit.

Gleichzeitig investiert Novartis an seinem Standort Schweizerhalle BL 80 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Produktion von sogenannten siRNA, also sehr kleiner RNA-Moleküle. Hier werde der Konzern bis Ende 2028 rund 80 neue Vollzeitstellen schaffen.

Die Novartis-Aktie gewinnt an der Börse in der Schweiz zeitweise 0,43 Prozent auf 103,44 CHF.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

