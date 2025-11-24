Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 102,74 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 102,74 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 102,56 CHF. Bei 103,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 344.838 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,03 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,06 Prozent.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 101,38 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,37 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,13 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,11 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

