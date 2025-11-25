DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.514 -0,1%Euro1,1514 -0,1%Öl63,14 -0,4%Gold4.142 +0,1%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

25.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

"Vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt, hat Kiew sich für den Kotau vor Trump entschieden, wozu auch die Europäer raten, die in der Konfrontation mit Putin selbst auf den Beistand der USA angewiesen sind. Dass sie nun deshalb Trump für seine verhängnisvolle Ukraine-, Russland- und damit Europapolitik loben müssen, die endgültig den Ruf Amerikas als verlässlicher und vernünftiger Verbündeter ruiniert, ist die Strafe dafür, sich bei der Gewährleistung der eigenen Sicherheit grob fahrlässig von einem unsicheren Kantonisten abhängig gemacht zu haben. Das hätten die Europäer schon in der ersten Amtszeit Trumps erkennen und so schnell wie möglich korrigieren müssen.. Zunächst geht es aber darum, in den Verhandlungen wenigstens das Allerschlimmste zu verhindern - für die Ukraine, aber auch für das noch freie Europa."/yyzz/DP/he