Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag seitwärts

Novartis im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 102,90 CHF.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 102,90 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 103,34 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 102,56 CHF. Bei 103,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 770.590 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 101,38 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11,13 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Am 03.02.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein