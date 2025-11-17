DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,28 -1,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
Top News
Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom! Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom!
Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung
Novartis Aktie

Novartis Aktien-Sparplan
112,10 EUR -2,00 EUR -1,75 %
STU
104,61 CHF -1,12 CHF -1,06 %
BRX
Marktkap. 214,77 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novartis Hold

08:41 Uhr
Novartis Hold
Novartis AG
112,10 EUR -2,00 EUR -1,75%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während des jährlichen Berenberg-Finanzchef-Treffens habe er in der vergangenen Woche den langjährigen Finanzchef Harry Kirsch und seinen Nachfolger Mukul Mehta gesprochen, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Der Analyst rechnet für 2026 mit nur kleinen Zuwächsen beim Umsatz, wobei die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblixwohl weiter starkes Wachstum generieren dürften. Ältere Produkte dürften durch Generika unter Druck geraten. Um das Wachstumsziel von über 6 Prozent bis 2029 zu erreichen, müsse Novartis die interne Produktpipeline weiter durch externe Investitionen stärken./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

