Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novartis Hold

08:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während des jährlichen Berenberg-Finanzchef-Treffens habe er in der vergangenen Woche den langjährigen Finanzchef Harry Kirsch und seinen Nachfolger Mukul Mehta gesprochen, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Der Analyst rechnet für 2026 mit nur kleinen Zuwächsen beim Umsatz, wobei die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblixwohl weiter starkes Wachstum generieren dürften. Ältere Produkte dürften durch Generika unter Druck geraten. Um das Wachstumsziel von über 6 Prozent bis 2029 zu erreichen, müsse Novartis die interne Produktpipeline weiter durch externe Investitionen stärken./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com