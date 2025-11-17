Novartis Aktie
Marktkap. 214,77 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während des jährlichen Berenberg-Finanzchef-Treffens habe er in der vergangenen Woche den langjährigen Finanzchef Harry Kirsch und seinen Nachfolger Mukul Mehta gesprochen, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Der Analyst rechnet für 2026 mit nur kleinen Zuwächsen beim Umsatz, wobei die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblixwohl weiter starkes Wachstum generieren dürften. Ältere Produkte dürften durch Generika unter Druck geraten. Um das Wachstumsziel von über 6 Prozent bis 2029 zu erreichen, müsse Novartis die interne Produktpipeline weiter durch externe Investitionen stärken./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
105,78 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
104,61 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,06%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.