DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.514 -0,1%Euro1,1514 -0,1%Öl63,14 -0,4%Gold4.142 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brandmauer in der Wirtschaft

25.11.25 05:34 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Brandmauer in der Wirtschaft:

"Dass Unternehmer überhaupt den Kontakt zu einer in großen Teilen rechtsextremen Partei suchen, muss ein Warnsignal sein. Dabei ist es fast schon gleichgültig, was ihre Motive sind: Ob sie sich von ihren bisherigen Ansprechpartnern nicht mehr gehört fühlen oder ob sie opportunistisch neue Gesprächskanäle öffnen wollen. Wenn die Wirtschaft der AfD hinterherläuft, setzt sie sich zwischen alle Stühle."/yyzz/DP/stw