Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

25.11.25 17:57 Uhr

25.11.25 17:57 Uhr
Der LUS-DAX performte am Dienstag positiv.

Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,16 Prozent fester bei 23.507,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23.510,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23.134,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24.204,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.279,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 19.390,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,75 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.821,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 6,64 Prozent auf 221,60 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (+ 2,97 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR) und Merck (+ 2,30 Prozent auf 115,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-2,08 Prozent auf 87,15 EUR), RWE (-1,52 Prozent auf 43,41 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Vonovia SE (-0,54 Prozent auf 25,97 EUR) und Symrise (+ 0,14 Prozent auf 70,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.752.933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 5,80 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

