Aktienkurs aktuell

25.11.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 44,93 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.907.558 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,55 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,30 EUR an.

BASF ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

mehr Analysen