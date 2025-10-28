DAX 24.130 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.433 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.967 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1647 +0,0%Öl 65,23 +1,2%Gold 4.009 +1,8%
BASF Aktie

43,63 EUR +0,32 EUR +0,74 %
STU
Marktkap. 38,44 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

11:41 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,63 EUR 0,32 EUR 0,74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,19 €		 Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,14%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

11:41 BASF Neutral UBS AG
11:06 BASF Hold Warburg Research
09:31 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:21 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

