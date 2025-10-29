Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener hätten solide abgeschnitten im dritten Quartal, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. In einem schwierigen Umfeld schlage sich der Chemiekonzern wirklich gut./ag/edh

