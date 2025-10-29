DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener hätten solide abgeschnitten im dritten Quartal, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. In einem schwierigen Umfeld schlage sich der Chemiekonzern wirklich gut./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,64 €		 Abst. Kursziel*:
16,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

