BASF Aktie
Marktkap. 39,08 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener hätten solide abgeschnitten im dritten Quartal, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. In einem schwierigen Umfeld schlage sich der Chemiekonzern wirklich gut./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,64 €
|Abst. Kursziel*:
16,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
