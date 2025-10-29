DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
BASF Aktie

Marktkap. 39,08 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

15:41 Uhr
BASF Outperform
BASF
43,12 EUR -0,40 EUR -0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

15:41 BASF Outperform Bernstein Research
13:16 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
29.10.25 BASF Neutral UBS AG
29.10.25 BASF Hold Warburg Research
Nachrichten zu BASF

Dow Jones Waferreinigung BASF-Aktie in Rot: In Ludwigshafen soll Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche entstehen BASF-Aktie in Rot: In Ludwigshafen soll Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche entstehen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein
finanzen.net Deutsche Bank AG beurteilt BASF-Aktie mit Buy
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Abschlägen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag tiefer
finanzen.net BASF-Aktie stark: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
