BASF Aktie
Marktkap. 39,08 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,64 €
|Abst. Kursziel*:
21,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|15:41
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15:41
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15:41
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.