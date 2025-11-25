BASF Aktie News: BASF am Vormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,30 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 44,36 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 44,18 EUR. Bei 44,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.726 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

