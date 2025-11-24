BASF Aktie News: BASF am Montagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 44,24 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 44,24 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,56 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,50 EUR. Zuletzt wechselten 902.017 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,25 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,30 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 14,33 Mrd. EUR, gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,96 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

