BASF Aktie News: BASF verteidigt Stellung am Montagvormittag

BASF im Blick

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 43,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 43,80 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 44,18 EUR zu. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,49 EUR nach. Bei 43,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 369.238 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,61 Prozent sinken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 44,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen