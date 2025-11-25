DAX23.234 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,17 -0,3%Gold4.133 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten

25.11.25 12:05 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 43,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,02 EUR -0,26 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 43,98 EUR ab. Bei 43,76 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.769 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,30 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

Verschlechterung der Einstufung: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Hold

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen