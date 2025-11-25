BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 43,98 EUR ab.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 43,98 EUR ab. Bei 43,76 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.769 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,30 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

