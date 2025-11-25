Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Index-Performance

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,94 Prozent höher bei 12.772,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,458 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,152 Prozent auf 12.673,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12.654,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12.618,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12.773,81 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.568,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der SMI noch bei 12.206,36 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 11.678,59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 3,92 Prozent auf 157,85 CHF), Holcim (+ 3,21 Prozent auf 74,58 CHF), Alcon (+ 3,18 Prozent auf 63,54 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 169,30 CHF) und UBS (+ 1,68 Prozent auf 30,25 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 90,24 CHF), Givaudan (-0,27 Prozent auf 3.333,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 55,76 CHF) und Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 928,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.485.190 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 269,568 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

