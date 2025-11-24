DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -2,3%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.068 -0,7%Euro 1,1529 +0,0%Öl 63,00 -0,6%Gold 4.138 +0,0%
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
10,58 EUR -0,05 EUR -0,42 %
STU
10,67 EUR +0,17 EUR +1,57 %
PAR
Marktkap. 2,58 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

Bernstein Research

Valeo SA Market-Perform

08:16 Uhr
Valeo SA Market-Perform
Valeo SA
Valeo SA
10,58 EUR -0,05 EUR -0,42%
10,58 EUR -0,05 EUR -0,42%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 22:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 05:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,56 €		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
10,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:16 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
21.11.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
21.11.25 Valeo SA Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo SA Neutral UBS AG
mehr Analysen

