Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele von " Elevate 2028" seien nicht so konservativ, wie es vielleicht erschienen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Denn dafür bräuchte der Autozulieferer ab 2027 eine deutliche Erholung. Lesne rechnet auch nach den Signalen für 2026 mit einem sinkenden Ergebniskonsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,29 €
|Abst. Kursziel*:
-2,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
