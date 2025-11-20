CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,25 €
|Abst. Kursziel*:
52,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,29%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
