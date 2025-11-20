DAX 23.182 -0,4%ESt50 5.537 -0,6%MSCI World 4.213 -0,1%Top 10 Crypto 11,38 -6,2%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 72.455 -3,6%Euro 1,1548 +0,2%Öl 62,57 -1,0%Gold 4.047 -0,7%
CTS Eventim Aktie

82,10 EUR +4,05 EUR +5,19 %
STU
Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

09:06 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
82,10 EUR 4,05 EUR 5,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

