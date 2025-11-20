CTS Eventim-Aktie unter Druck: Lufthansa-Experte wird neuer CFO
CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden.
Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.
Via XETRA notiert die CTS Eventim-Aktie zeitweise 3,76 Prozent tiefer bei 76,75 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
