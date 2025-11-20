DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Führungswechsel

CTS Eventim-Aktie unter Druck: Lufthansa-Experte wird neuer CFO

20.11.25 11:40 Uhr
CTS Eventim-Aktie tiefrot: CTS Eventim holt erfahrenen Lufthansa-Experten als neuen Finanzchef | finanzen.net

CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden.

CTS Eventim
74,90 EUR -4,05 EUR -5,13%
Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.

Via XETRA notiert die CTS Eventim-Aktie zeitweise 3,76 Prozent tiefer bei 76,75 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
13.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.11.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
05.11.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

