Führungswechsel

CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden.

Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.

