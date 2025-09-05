Sesselwechsel

CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die CTS Eventim-Aktie gewinnt im XETRA-Handel aktuell 2,07 Prozent auf 86,20 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)