DAX23.759 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.408 ±0,0%Nas21.881 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Sesselwechsel

CTS Eventim-Aktie gewinnt: Finanzvorstand geht

08.09.25 16:14 Uhr
CTS Eventim: CFO geht - Aktienkurs steigt | finanzen.net

CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
86,05 EUR 1,25 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Wer­bung

Die CTS Eventim-Aktie gewinnt im XETRA-Handel aktuell 2,07 Prozent auf 86,20 Euro.

/nas/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
05.09.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
27.08.2025CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
22.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
27.08.2025CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
22.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
24.05.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen