CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
76,25 €
|Abst. Kursziel*:
29,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
82,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,64%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
