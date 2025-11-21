DAX23.008 -1,2%Est505.488 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl61,98 -1,9%Gold4.037 -1,0%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
CTS Eventim-Aktie springt hoch: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente

21.11.25 10:18 Uhr
CTS Eventim dreht richtig auf - Gewinn schießt im Q3 nach oben - Aktie springt hoch | finanzen.net

CTS Eventim ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
82,00 EUR 6,65 EUR 8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter CTS Eventim mitteilte, legte der Konzernumsatz um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg überproportional um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 16,1 Prozent von 14,6 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das Geschäftssegment Live Entertainment setzte im Berichtszeitraum 663 Millionen Euro um und damit 5,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA kletterte um 27 Prozent auf 46,3 Millionen Euro, wodurch sich die bereinigte EBITDA-Marge spürbar auf 7,0 von 5,8 Prozent im Vorjahr verbesserte.

Im Segment Ticketing wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent auf 211 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 8,1 Prozent auf 91 Millionen Euro, und die entsprechende Marge auf 43,1 von 40,7 Prozent.

"Die Entwicklung im dritten Quartal unterstreicht einmal mehr, dass wir nicht nur wachsen, sondern auch nachhaltig Wert schaffen", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg. "Dabei profitieren wir von einer konsequenten Modernisierung unserer technologischen Infrastruktur, von klaren Prozessoptimierungen und den Fortschritten bei der Integration unserer Akquisitionen."

Im Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern weiterhin mit einem "moderaten" Anstieg bei Umsatz und bereinigten EBITDA im Vorjahresvergleich. Im Jahr 2024 betrug der Umsatz 2,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA 542 Millionen Euro.

Via XETRA gewinnt die Aktie zeitweise 9,24 Prozent 82,75 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
09:06CTS Eventim BuyUBS AG
09:06CTS Eventim OutperformBernstein Research
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
