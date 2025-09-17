DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.228 -0,9%Top 10 Crypto 12,04 -3,3%Nas 22.201 -1,6%Bitcoin 75.114 -5,2%Euro 1,1535 +0,0%Öl 63,41 -0,4%Gold 4.060 -0,5%
CTS Eventim Aktie

77,10 EUR -2,70 EUR -3,38 %
STU
Marktkap. 7,41 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
WKN 547030

ISIN DE0005470306
ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF
Symbol CEVMF

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

19:36 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
CTS Eventim
77,10 EUR -2,70 EUR -3,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,25 €		 Abst. Kursziel*:
50,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,16%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

19:36 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.11.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

Dow Jones Führungswechsel CTS Eventim-Aktie unter Druck: Lufthansa-Experte wird neuer CFO CTS Eventim-Aktie unter Druck: Lufthansa-Experte wird neuer CFO
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
dpa-afx Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
Dow Jones CTS Eventim bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitables Wachstum im 3. Quartal
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach
dpa-afx CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
