CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,25 €
|Abst. Kursziel*:
50,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,16%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|19:36
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|19:36
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|19:36
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK