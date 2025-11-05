CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,34 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 8 Prozent. Angetrieben werde dies wohl aus eigener Kraft durch Wachstum in den deutschsprachigen Kernmärkten und jüngste Akquisitionen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,80 €
|Abst. Kursziel*:
36,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,59%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
