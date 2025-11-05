Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

13:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 8 Prozent. Angetrieben werde dies wohl aus eigener Kraft durch Wachstum in den deutschsprachigen Kernmärkten und jüngste Akquisitionen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

