ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach Auswertung des aktuellen Live-Event-Monitors mit Ausgaben, Preisen und Volumina./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,80 €		 Abst. Kursziel*:
44,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,11%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

13:06 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
12:51 CTS Eventim Buy UBS AG
05.11.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
05.11.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net Bilanz ante portas Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net So schätzen Analysten die CTS Eventim-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus
WH SelfInvest Deutsche Qualitätsaktien im Fokus: SAP, Linde, MTU Aero & ATOSS im Check!
finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 23.10.25
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
EQS Group CTS EVENTIM: ARENA MILANO &#8211; Exclusive dinner & premiere of Europe&#8217;s largest LED media fa&#231;ade of its kind
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
