ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:36
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:36
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.2021
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen